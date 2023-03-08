Джан объяснил, почему «Боруссия» проиграла «Челси» в ответном матче

Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» нужно было атаковать, и это удавалось хорошо, особенно в первом тайме. Во втором же тайме у нас было несколько хороших моментов, но при этом достаточного количества голевых эпизодов в игре на встречных курсах мы все-таки не создали — нужно это признать», — цитирует пресс-служба лиги Джана.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.