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Лига чемпионов

Сегодня, 01:54

Джан объяснил, почему «Боруссия» проиграла «Челси» в ответном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» нужно было атаковать, и это удавалось хорошо, особенно в первом тайме. Во втором же тайме у нас было несколько хороших моментов, но при этом достаточного количества голевых эпизодов в игре на встречных курсах мы все-таки не создали — нужно это признать», — цитирует пресс-служба лиги Джана.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.

 
&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гол Рахима Стерлинга. «Челси» рано хоронить! Лондонцы вышибли «Боруссию» из Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036591--chelsea-vs-dortmund/
Эмре Джан
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