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Сегодня, 03:08

Гасперини: «С «Арсеналом» играть непросто, но «Аталанта» великолепно защищалась»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы могли повести в счете, забей Ретеги с пенальти или повторным ударом. Жаль! Он провел отличный матч. С «Арсеналом» играть непросто, но мы великолепно защищались и сделали то, что планировали сделать в этом матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде против «Шахтера» (2 октября), а «Арсенал» встретится с «ПСЖ» (1 октября).

Игрок &laquo;Байера&raquo; Алекс Гримальдо (№20) радуется голу Джереми Фримпонга (№30). «Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»
Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини

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