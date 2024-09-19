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Бино-Гиттенс: «От меня требовалось создать для команды побольше моментов, что я и делал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Бино-Гиттенс прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов. 20-летний англичанин был признан лучшим игроком встречи.

«Заслужить этот приз очень приятно, и очень важно было так стартовать. От меня требовалось создать для команды побольше моментов, что я и делал. После первого гола у нас появился простор для созидания», — цитирует пресс-служба УЕФА Бино-Гиттенса.

Во втором туре «Брюгге» на выезде сыграет со «Штурмом» 2 октября, а «Боруссия» встретится с «Янг Бойз» 1 октября.

Джейми Байно-Гиттенс (&laquo;Боруссия&raquo;) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Брюгге&raquo;. «Боруссию» разбудили замены, «Селтик» разнес оборону команды Вайсса, у «Зальцбурга» наметился кризис
Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)

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