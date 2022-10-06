Джеймс признан лучшим игроком матча «Челси» — «Милан»

Защитник «Челси» Рис Джеймс признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана» (3:0). 22-летний англичанин отыграл всю встречу и отметился голом и голевой передачей.

«Сегодня от одинаково хорошо отработал в обороне и нападении, сдерживая опасного Рафаэла Леау и забив гол», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая «синим» по дополнительным показателям.