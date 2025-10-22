Видео
Лига чемпионов.
22 октября, 06:34

Капитан «Наполи» Ди Лоренцо — о 2:6 от «ПСВ»: «Это была ужасная ночь»

Сергей Ярошенко

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражения команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСВ» (2:6).

«Это была ужасная ночь. Нам нужно остановиться, поразмыслить и проанализировать произошедшее. Сейчас мы чувствуем себя уязвимыми, в отличие от прошлого сезона. Сейчас такое ощущение, что соперник может нанести нам урон в любой момент. Это нужно немедленно изменить», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

«Наполи» занимает 22-е место с 3 очками в турнирной таблице.

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Наполи
    ФК ПСВ
