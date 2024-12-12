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Рейна: ««Проиграть в домашнем матче Лиги чемпионов — это сумасшествие»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна прокомментировал поражение от «Барселоны» ((2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Проиграть в домашнем матче Лиги чемпионов — это сумасшествие. Играли мы неплохо, но уступили очень и очень хорошей команде. Порой футбол бывает не совсем справедлив: ничья была бы вполне заслуженной. Теперь из этой игры нам надо извлечь все самое лучшее и выиграть в двух последних матчах с «Болоньей» и «Шахтером», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейну.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
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