Рейна: ««Проиграть в домашнем матче Лиги чемпионов — это сумасшествие»

Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна прокомментировал поражение от «Барселоны» ((2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Проиграть в домашнем матче Лиги чемпионов — это сумасшествие. Играли мы неплохо, но уступили очень и очень хорошей команде. Порой футбол бывает не совсем справедлив: ничья была бы вполне заслуженной. Теперь из этой игры нам надо извлечь все самое лучшее и выиграть в двух последних матчах с «Болоньей» и «Шахтером», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейну.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.