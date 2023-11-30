Симеоне: «Победой это, конечно же, не назовешь, но позитив есть»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Думаю, мы немного утратили бдительность и все стало не очень хорошо. Но я удовлетворен игрой: футболисты хорошо сопротивлялись великой команде. Это непросто, но мы старались и продолжать будем в том же духе. Победой это, конечно же, не назовешь, но позитив есть. Это была хорошая попытка. Мы разочарованы, так как всегда хотим побеждать, и будем работать над своими ошибками», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.