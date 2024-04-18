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Сегодня, 02:29

Беллингем: «Победа в этой игре с «Сити» стала для «Реала» большой наградой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы потратили много сил и теперь чувствуем облегчение. Нужно сильно постараться, чтобы выиграть у «Сити». Порой создается впечатление, что ты вот-вот что-то выжмешь, а «Сити» внезапно отбирает это у тебя. Победа в этой игре стала для нас большой наградой.

Наша самая большая сила в том, что наш тренер всегда находит способ давать ребятам возможность играть свободно. Мы играем без какиз-либо привязок. Он образец спокойствия. Я поймал его на зевоте перед матчем и спросил, устал ли он. Карло ответил: «Да, ты должен выйти и встряхнуть меня», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

Футболисты &laquo;Реала&raquo; после победы над &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;серии пенальти. Мадрид — в полуфинале Лиги чемпионов! «Реал» — неубиваемая команда
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040496--man-city-vs-real-madrid/
Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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