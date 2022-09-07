Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал предстоящий матч против бывшего сокомандника Эрлина Холанна.

14 сентября немецкая команды на выезде сыграет против «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Никто не знает, как остановить Холанна. Я бы стоил гораздо больше, если бы знал. Мы просто должны сделать все возможное, чтобы удержать его, но в их команде полно блестящих игроков, так что это будет непростое испытание», — приводит слова Беллингема сайт УЕФА.

Холанн в прошедшее трансферное окно перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии», за которую играл с 2020 года.

В 1-м туре группы G немецкая команда обыграла «Копенгаген» со счетом 3:0, а английский клуб разгромил «Севилью» (4:0), Холанн отметился дублем.