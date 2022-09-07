Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 сентября, 00:05

Беллингем — о матча против Холанна в ЛЧ: «Никто не знает, как его остановить»

Беллингем прокомментировал предстоящий матч против Холанна в Лиге чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал предстоящий матч против бывшего сокомандника Эрлина Холанна.

14 сентября немецкая команды на выезде сыграет против «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Никто не знает, как остановить Холанна. Я бы стоил гораздо больше, если бы знал. Мы просто должны сделать все возможное, чтобы удержать его, но в их команде полно блестящих игроков, так что это будет непростое испытание», — приводит слова Беллингема сайт УЕФА.

Холанн в прошедшее трансферное окно перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии», за которую играл с 2020 года.

В 1-м туре группы G немецкая команда обыграла «Копенгаген» со счетом 3:0, а английский клуб разгромил «Севилью» (4:0), Холанн отметился дублем.

Эрлин Холанн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Джуд Беллингем
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Милан» и «Зальцбург» сыграли вничью в первом туре Лиги чемпионов

Мбаппе признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Ювентус»