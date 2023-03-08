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Лига чемпионов

Сегодня, 11:37

Беллингем: «Тот факт, что «Челси» пробил пенальти второй раз, был просто смешным»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о решении судьи назначить повторный пенальти в матче против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

При первом исполнении пенальти немецкий хавбек синих Кай Хаверц ударил в штангу, но судья назначил повторный 11-метровый из-за того, что игроки «Боруссии» вбежали в штрафную до момента удара. Со второй попытки немец смог реализовать пенальти.

«Это был разочаровывающий момент, и тот факт, что они пробили второй раз, был просто смешным. При каждом пенальти с таким медленным разбегом люди будут вбегать в штрафную на один-два ярда, но это игра. Судьи приняли решение, и нам придется жить с этим», — приводит слова Беллингема BT Sport.

«Челси» по сумме двух матчей прошел в 1/4 финала ЛЧ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Джуд Беллингем
Кай Хаверц
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Хаверц: «Я немного нервничал, но забил второй пенальти»