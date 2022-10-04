Дзола — о матче «Интера» с «Барселоной»: «Это один из тех матчей, которые нельзя пропустить»

Итальянский тренер Джафранко Дзола поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

«Это будет отличный матч. «Интер» — отличная команда, которой нужно снова преуспеть в Лиге чемпионов, а у «Барселоны» молодая команда, которая растет, а также добавились такие ветераны, как Левандовски. И еще есть Хави. Я любил его как игрока, а теперь люблю как тренера. Это один из тех матчей, которые нельзя пропустить», — цитирует Marca 56-летнего наставника.

Матч «Интера» с «Барселоной» состоится 4 октября в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на поле итальянского клуба.