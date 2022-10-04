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Лига чемпионов

Сегодня, 09:14

Дзола — о матче «Интера» с «Барселоной»: «Это один из тех матчей, которые нельзя пропустить»

Алина Савинова

Итальянский тренер Джафранко Дзола поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

«Это будет отличный матч. «Интер» — отличная команда, которой нужно снова преуспеть в Лиге чемпионов, а у «Барселоны» молодая команда, которая растет, а также добавились такие ветераны, как Левандовски. И еще есть Хави. Я любил его как игрока, а теперь люблю как тренера. Это один из тех матчей, которые нельзя пропустить», — цитирует Marca 56-летнего наставника.

Матч «Интера» с «Барселоной» состоится 4 октября в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на поле итальянского клуба.

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2022/10/04/633b1eabe2704e3aa28b459d.html
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