Сегодня, 21:42
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил о своем опыте выступлений в Лиге чемпионов.
Форвард вместе с известным тренером Леонидом Слуцким будет комментировать финал ЛЧ-2022/23 «Манчестер Сити» — «Интер» в одном из фуд-кортов в Москве.
«А сколько раз Дзюба играл в плей-офф Лиги чемпионов?» — спросил Слуцкий.
«Один раз играл. Ну, если партнеры слабые — я не виноват», — ответил Дзюба.
Дзюба выступал в Лиге чемпионов за «Спартак» и «Зенит», на его счету 9 голов и 6 результативных передач в 30 играх в турнире. Лучшим достижением форварда был выход в 1/8 финала турнира вместе с «Зенитом» в сезоне-2015/16.