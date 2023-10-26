Хау — о поражении «Ньюкасла» от «Боруссии»: «Этот матч стал для нас ударом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги матча против дортмундской «Боруссии» (0:1) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный гол на 45-й минуте забил Феликс Нмеча.

«Мы изначали понимали, что в этой группе все будет непросто. Сегодняшний матч стал для нас ударом. Тем более мы играли дома. Теперь нас ждут два очень важных поединка на выезде», — приводит слова Хау пресс-служба УЕФА.

«Ньюкасл» (4 очка) занимает третье место в группе F после 3 туров. «Боруссия» (4) опережает «сорок» по результатам личных встреч и идет второй.