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Сегодня, 00:38

Эдегор — о возвращении «Арсенала» в Лигу чемпионов: «Это было потрясающе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о победе над ПСВ (4:0) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы участвуем в этом турнире, чтобы соревноваться и бороться за то, чтобы дойти до самого конца. Это отличное начало, мы должны продолжать усердно работать, и мы увидим.

Это было потрясающе. Перед игрой чувствовалось, что это была особенная игра для всех. Атмосфера, Лига чемпионов и все вокруг было великолепно. Мы должны еще раз поблагодарить болельщиков», – приводит слова Эдегора BBC.

«Арсенал» с 3 очками возглавил группу B. В следующем туре лондонцы в гостях сыграют с «Лансом». Игра пройдет 3 октября.

Мартин Эдегор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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