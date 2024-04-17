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Сегодня, 03:35

Терзич: «С гордостью могу сказать, что мы заслужили победу в противостоянии с такой крепкой командой, как «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдин Терзич.
Фото Reuters
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Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад, очень горжусь своей командой. Атмосфера была замечательной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы сыграли сильно и заслуженно вышли в полуфинал. Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили победу в противостоянии с такой крепкой командой, как «Атлетико».

Теперь мы играем с «ПСЖ». Мы плохо сыграли против них в первом матче. Во второй встрече мы адаптировались и были ближе к победе. Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в матчах с «ПСЖ» на групповой стадии», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040499--dortmund-vs-atletico-de-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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