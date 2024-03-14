Терзич: «Боруссия» заслужила выход в четвертьфинал упорным трудом»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над ПСВ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, мы заслужили выход в четвертьфинал упорным трудом. В первом тайме мы отыграли, пожалуй, лучшие 30 минут в этом сезоне. Мы должны были забить больше одного мяча в этом отрезке. К сожалению, во втором тайме мы перестали так играть, но защищались рьяно. Мой голос пропал, этот матч отнял у меня много сил. Но я очень горжусь тем, что был частью этого вечера», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.