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Лига чемпионов

14 марта, 04:33

Терзич: «Боруссия» заслужила выход в четвертьфинал упорным трудом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдин Терзич.
Фото Reuters
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Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над ПСВ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, мы заслужили выход в четвертьфинал упорным трудом. В первом тайме мы отыграли, пожалуй, лучшие 30 минут в этом сезоне. Мы должны были забить больше одного мяча в этом отрезке. К сожалению, во втором тайме мы перестали так играть, но защищались рьяно. Мой голос пропал, этот матч отнял у меня много сил. Но я очень горжусь тем, что был частью этого вечера», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.

 
Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота ПСВ. «Боруссия» висела на волоске. ПСВ простил немцев — дальше в Лиге чемпионов пошел Дортмунд
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039929--dortmund-vs-psv/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
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