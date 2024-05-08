Терзич описал одним словом победу над «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Если вы попросите меня найти одно слово, то это будет "гордость". Я очень горжусь своим коллективом, своей командой, клубом. Но мечта еще не закончилась! Мы много терпели, но показали очень хорошую игру на выезде против очень быстрой команды с мощным нападением. Мы выиграли оба матча и ни разу не пропустили. Это невероятный и выдающийся результат! Мы блестяще сыграли как команда. Без этого у тебя нет шансов сохранить ворота на замке — это невозможно. Во втором тайме мы изо всех сил старались не пропустить, делали все, чтобы блокировать подачи и удары.

Нереальные чувства. Но я думаю, что мы заслужили этот финал. Мы приехали сюда, чтобы противостоять команде, у которой очень много сильных сторон. Мы сделали это за счет командной работы, плюс где-то нам повезло. Я очень горжусь своей командой, своим штабом и всем клубом. Радость переполняет нас. Мы надеялись, что лучше сыграем в бундеслиге. Но теперь у нас еще больше поводов как следует отпраздновать эту победу.

Первый матч был равным. Они проиграли с минимальным счетом, поэтому были полны решимости перед ответной игрой у себя дома. Если бы нам вновь пришлось соперничать с ними, мы бы проиграли в десяти случаях из десяти», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».