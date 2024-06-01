Терзич: «Анчелотти — настоящий пример для меня в нашей работе»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» отметил, что тренер мадридской команды Карло Анчелотти является для него примером.

«Никто не хочет просто участвовать в финалах. Все хотят выигрывать финалы. Такова наша цель. Мы рады быть здесь, но хотим выиграть у «Реала» на «Уэмбли» и завоевать трофей.

Я очень уважаю Карло Анчелотти. Он добился успеха с разными командами, в разных странах и культурах. Он побеждал на протяжении двух десятилетий. Меня восхищает, как он руководит командой. Он — настоящий пример для меня в нашей работе», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.