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Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Хави — легенда клуба. Лучше, чтобы он остался»

Зарина Халимхонова
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Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение клуба в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4).

«Думал, что «Барселона» пройдет дальше. Но это удаление игрока сыграло свою роль, и все кардинально поменялось. Это футбол — за малейшую ошибку наказывают. На мой взгляд, лучше, чтобы Хави остался. Он часть «Барселоны». Легенда и ее история. Уверен, игроки и руководство уважают и ценят его. «Барселона» — клуб, который всегда борется за титулы. Можно сказать, этот сезон неудачный для клуба, потому что останется без титулов. Но Хави строит команду, где много молодых ребят. Возможно, не хватает стабильности. Думаю, следующий сезон будет гораздо успешнее и лучше. Будем надеяться, что это было его поспешное эмоциональное решение. В любой случае, все зависит от Хави», — сказал Глеб «СЭ».

Хави в январе объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 31 тура каталонцы с 70 очками занимают второе место в чемпионате Испании.

«Барселона» по сумме двух матчей (3:2, 1:4) проиграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов и завершила свое выступление на турнире.

Александр Глеб
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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