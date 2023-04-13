Джо Коул считает, что у «Челси» все еще есть шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Экс-игрок «Челси» Джо Коул считает, что у лондонцев все еще есть шансы обыграть «Реал» по сумме двух матчей и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

В первой встрече «сливочные» победили со счетом 2:0.

«Игра не окончена. [«Челси»] провели тяжелый матч, в котором «Реал» имел больше моментов. Мадридцы были лучше, но давайте не забывать, что они чемпионы. «Реал» — превосходная команда с восхитительными игроками. У «Челси» хорошие шансы [на выход в полуфинал]. Позитивная сторона в том, что они все еще в игре», — цитирует Коула пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Лондоне 18 апреля и начнется в 22.00 мск.