Гладилин считает, что «ПСЖ» пройдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «ПСЖ» по силам обыграть «Баварию» и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» будет играть на победу. У них собраны футболисты высокого класса. Такие команды не смущает фактор чужого поля. В этом матче будет важна подготовка и мотивация парижан. Вполне вероятно, что они могут пройти «Баварию», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта. Начало — в 23.00 мск.