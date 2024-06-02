Экс-нападающий ЦСКА Попов: «Реал» победил «Боруссию» за счет класса и опыта игроков»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов оценил финал Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» одолел дортмундскую «Боруссию» (2:0).

«Закономерно. Сказался класс и опыт «Реала». Плюс замена самого опасного игрока «Боруссии» — Адейеми. Сразу после этого у дортмундцев все разладилось в атаке. У «Боруссии» были моменты в первом тайме. Она их не реализовала, а «Реал» дважды забил во втором тайме. В этом как раз заключается класс самих игроков и в целом команды. Поэтому «Реал» и победитель, — резюмировал Попов.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).