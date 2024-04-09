Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:11

Касильяс: «Манчестер Сити» заменил «Баварию» в соперничестве с «Реалом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-вратарь сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс рассказал, что думает о «Манчестер Сити» перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» заменил «Баварию» в соперничестве с «Реалом». Долгое время главным конкурентом мадридцев был мюнхенский клуб, но в последние годы это место занял «Сити», — цитирует Касильяса Relevo.

Он добавил, что сейчас «Реал» и «Манчестер Сити» — две лучшие команды в мировом футболе.

Первый матч между командами состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответная игра пройдет 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Икер Касильяс
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Читайте также
9 и 10 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Двойной «сухарь», раздавленный Челябинск и первый финал Ярославля за 15 лет. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
В Госдуме призвали не говорить незнакомцам по телефону некоторые слова
Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ по итогам рейда в Мариуполе
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Манчестер Сити»: во сколько и где покажут трансляцию матча Лиги чемпионов