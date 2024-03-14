Джан: «Боруссия» здорово играла в первые 30 минут против ПСВ»

Капитан «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал победу над ПСВ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово играли в первые 30 минут. Но затем притормозили, не лучшим образом перемещались по полю и играли недостаточно смело. Нам не всегда удавалось оказывать на них давление в атаке. Теперь мы с нетерпением ждем четвертьфинала. Там нас будут ждать большие команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Джана.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.