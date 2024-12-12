Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:23

Джан: «Никто из «Боруссии» не в настроении признавать, что мы играли хорошо и проиграли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень расстроен. Никто из нас сейчас не в настроении признавать, что мы играли хорошо и проиграли, но так оно и есть. Нужно идти дальше. Мы не отпускали «Барселону» далеко, а после того, как счет стал 2:2, не только сами на поле чувствовали, что были ближе к победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Джана.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
Эмре Джан
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
СФР сообщил о поднятии индексации пенсий работающих пенсионеров до 7,3% в 2025 году
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Атлетико» — «Слован»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Ольмо: «Барселона» могла забить «Боруссии» еще больше»
«Лилль» — «Штурм»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Бенфика» — «Болонья»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Милан» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Ямаль: «Выиграть у «Боруссии» на стадионе — это не что-то обычное»
Сегодня
Вчера
Неделя