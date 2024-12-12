Джан: «Никто из «Боруссии» не в настроении признавать, что мы играли хорошо и проиграли»

Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень расстроен. Никто из нас сейчас не в настроении признавать, что мы играли хорошо и проиграли, но так оно и есть. Нужно идти дальше. Мы не отпускали «Барселону» далеко, а после того, как счет стал 2:2, не только сами на поле чувствовали, что были ближе к победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Джана.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.