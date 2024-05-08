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Сегодня, 10:00

Джан — о выходе дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов: «Теперь критики закроют рты»

Виктория Кравченко
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов.

«Очень горжусь нашей командой. Не думаю, что кто-то ставил на наш выход в финал Лиги чемпионов после второго тура групповой стадии. У нас было одно очко, но команда верила в успех. Критики теперь закроют рты. Мы заслуженно вышли в финал», — цитирует футболиста Kronen Zeitung.

Дортмундская команда обыграла «ПСЖ» по сумме двух матчей (1:0 и 1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Эмре Джан
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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