Энцо Фернандес рассказал о настрое «Челси» на матч с «Реалом»

Хавбек «Челси» Энцо Фернандес рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с «Реалом» в Лиги чемпионов УЕФА.

«Челси» не боится «Реала». Команда очень волнуется, так как нас ждет громкое противостояние с сильным соперником. Мы прекрасно понимаем, какими качествами обладает наш соперник. Будем стараться не давать им приближаться к воротам при помощи нашей оборонительной линии", — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» пройдет сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — 22.00 мск.