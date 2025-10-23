Мареска: «Челси» забил «Аяксу» 5 голов и, наверное, могли забить еще»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Аяксом» (5:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень доволен игрой. Неплохо начали, но, думаю, красная карточка в любом случае изменила ход игры. В целом «Челси» сыграл хорошо, забил 5 голов и, наверное, мог забить еще. Довольны тремя очками. Мы всегда говорим одно и то же, потому что это правда: нам нравится двигаться от матча к матчу. Через двое суток нас ждет еще одна очень сложная игра — против «Сандерленда». Постараемся сыграть как можно лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

«Челси» набрал 6 очков и занимает 11-е месо в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Аякс» — последний (0 очков).