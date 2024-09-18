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Сегодня, 00:25

Эндрик стал самым самым молодым игроком, забившим за «Реал» в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Эндрик.
Фото AFP
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Нападающий «Реала» Эндрик забил гол в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1).

Футболист отличился на 90+5-й минуте. В возрасте 18 лет и 58 дней Эндрик стал самым молодым игроком, забившим за «Реал» в истории Лиги чемпионов. Форвард превзошел рекорд Рауля Гонсалеса, который в матче с «Ференцварошем» в 1995 году оформил хе-трик в возрасте 18 лет и 113 дней.

«Реал» с 3 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Штутгарт» (0) идет на 32-й строчке.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Эндрик

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