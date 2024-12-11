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Сегодня, 02:08

Робертсон: «Новый формат Лиги чемпионов сделал борьбу более ожесточенный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Награда Лучшему игроку матча — это приятный бонус. Кажется, прежде получал такую награду лишь однажды. Сын любит играть с этой наградой у нас на заднем дворе. Теперь эта игра станет разнообразнее.

Новый формат турнир сделал борьбу более ожесточенный, ведь все борются за то, чтобы попасть в первую восьмерку. Поэтому видим такое обилие голов в разных матчах. Хотя сами мы сегодня ограничились лишь одним голом, но в целом тенденция очевидная. Думаю, сегодня все довольны, что сегодня мы занимались основным делом — надо было просто победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

«Ливерпуль», потерпевший только одно поражение в этом сезоне, набрал 18 очков и укрепил лидерство в Лиге чемпионов. «Жирона» продлила безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. Испанская команда с 3 очками располагается на 30-й позиции в таблице ЛЧ.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Эндрю Робертсон
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Ливерпуль
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