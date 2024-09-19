Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:42

Энрике: «В матче с «Жироной» терпел больше, чем во время родов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, о чем говорил с тренером «Жироны» Мичелом после матча 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов. Парижская команда выиграла благодаря голу Нуну Мендеша на 90-й минуте.

«Я ему сказала, что терпел больше, чем во время родов, и тем не менее, я присутствовал на родах. Мы упустили много моментов, я терпел, но поздравил его за игру, за то, что представляет собой «Жирона» в футболе, и за игру, показанную его командой», — цитирует Le Parisien Энрике.

Во втором туре «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый сухарь в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна
Футбол
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера в Кракове
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя