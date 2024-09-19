Энрике: «В матче с «Жироной» терпел больше, чем во время родов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, о чем говорил с тренером «Жироны» Мичелом после матча 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов. Парижская команда выиграла благодаря голу Нуну Мендеша на 90-й минуте.

«Я ему сказала, что терпел больше, чем во время родов, и тем не менее, я присутствовал на родах. Мы упустили много моментов, я терпел, но поздравил его за игру, за то, что представляет собой «Жирона» в футболе, и за игру, показанную его командой», — цитирует Le Parisien Энрике.

Во втором туре «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».