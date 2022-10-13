Эрик Гарсия признал, что «Барселона» допустила несколько ошибок в матче с «Интером»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Сегодня мы допустили ошибки, которых на таком уровне совершать нельзя. Игра получилась, какой мы и хотели ее видеть: с высоким прессингом, с отбором мяча. Наша потребность состояла в том, чтобы продолжать и дальше игру в таком режиме, но во втором тайме мы уже не так хорошо контролировали ситуацию, как до этого. А как только мы рискнули остаться с тремя защитниками, нас прикончили за 15 минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.