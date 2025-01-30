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Сегодня, 05:45

Эрик Руа — о поражении «Бреста» от «Реала»: «У меня два чувства: гордость за то, что мы сделали и разочарование от конечного результата»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Бреста» Эрик Руа прокомментировал поражение команды в матче в матче 8-го тура общего Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3).

«Реал» показывал впечатляющую игру, но мы чувствовали, что можем поставить их в затруднительное положение. У меня есть два чувства: гордость за то, что мы сделали, ситуации, которые у нас были, и разочарование от конечного результата. Остается признать, что сегодня против нас играли таланты», — цитирует Руа пресс-служба УЕФА.

«Брест» набрал 13 очков, занял 18-е место в турнирной таблице и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов. Жеребьевка стыков состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Реал
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