Холанн заявил, что пришел в «Манчестер Сити» для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн считает, что клуб приобрел его для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

«Хотел бы выиграть в финале для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого! Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел», — приводит слова Холанна Mail Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.