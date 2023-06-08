Холанн: «Играть в финале Лиги чемпионов всегда было моей мечтой»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера», который станет первым в его карьере.

«Играть в финале Лиги чемпионов всегда было моей мечтой, и для меня большая честь оказаться там. Но, прежде всего, это игра, в которой нужно победить. Наш сезон был фантастическим, и мы хотим завершить его как можно лучше. Будет тяжело против такой отличной команды, как «Интер», но мы хотим победить и сделаем все возможное. Нам не терпится сыграть», — приводит слова Холанна журналист Джанлука Ди Марцио.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция), начало встречи — 22.00 мск.