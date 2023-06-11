Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:40

Холанн: «Гвардиола — лучший тренер в мире. Работать с ним — это действительно нечто особенное»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Работать с ним — это действительно нечто особенное. У нас хорошие отношения, и я с нетерпением жду следующего сезона, чтобы развиваться и дальше. Я еще молод. У меня еще много лет впереди. Каждый день тренироваться у него, у лучшего тренера в мире... Это хорошее место. В следующем сезоне мы должны защитить то, чего достигли в этом. Вот как это работает. Через месяц все забывается, и нам придется начинать заново», — цитирует Холанда BBC.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. Сам Холанн стал лучшим бомбардиром турнира.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Фердинанд: «Если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ в следующем году, я не удивлюсь»
«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой Лиги чемпионов
«Лукаку — главный антигерой ужасного финала». Что английские и итальянские СМИ пишут о финале ЛЧ?
Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Капелло: «Уход де Брейне с поля пошел на пользу «Манчестер Сити», Фоден провел отличную игру»
Гвардиола о повторении требла Фергюсона: «Для меня это честь. Я получил сообщение от него и был тронут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле

«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой Лиги чемпионов