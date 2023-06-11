Холанн: «Гвардиола — лучший тренер в мире. Работать с ним — это действительно нечто особенное»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Работать с ним — это действительно нечто особенное. У нас хорошие отношения, и я с нетерпением жду следующего сезона, чтобы развиваться и дальше. Я еще молод. У меня еще много лет впереди. Каждый день тренироваться у него, у лучшего тренера в мире... Это хорошее место. В следующем сезоне мы должны защитить то, чего достигли в этом. Вот как это работает. Через месяц все забывается, и нам придется начинать заново», — цитирует Холанда BBC.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. Сам Холанн стал лучшим бомбардиром турнира.