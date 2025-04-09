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9 апреля, 19:36

Капелло: «Шансы «Реала» на выход в полуфинал Лиги чемпионов — 40 процентов, «Баварии» — 45»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло оценил шансы мадридцев на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала мадридцы на выезде уступили «Арсеналу» со счетом 0:3. Также итальянец оценил шансы на проход в полуфинал «Баварии», которая дома проиграла «Интеру» (1:2).

«Интер» — «Бавария» — 55 на 45, «Арсенал» — «Реал» — 60 на 40. «Бернабеу» станет настоящим котлом, стадион может преобразить матч», — цитирует Капелло Sky Sports.

Деклан Райс из &laquo;Арсенала&raquo; празднует гол в&nbsp;матче с &laquo;Реалом&raquo;.Лучший еврокубковый вечер в истории «Арсенала». Неужели выросли из коротких штанишек?

Ответные игры 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде и Милане пройдут 16 апреля.

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Фабио Капелло
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