Фанаты «Милана» забросают голкипера «ПСЖ» Доннарумму фальшивыми купюрами с его лицом в матче Лиги чемпионов

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Болельщики «Милана» планируют забросать голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми купюрами в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Журналист Антонио Витьелло показал в соцсетях коробку с фальшивыми купюрами, которую подготовили фанаты «россонери». На фейковых банкнотах изображено лицо Доннаруммы.
24-летний голкипер является воспитанником «Милана». В 2021 году он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», поскольку итальянский клуб не предложил ему новый контракт с условиями, которые потребовала сторона игрока.