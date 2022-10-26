Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:50

Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аллегри после невыхода в плей-офф ЛЧ

Telegram Новости

Болельщики «Ювентуса» призывают клуб уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри после поражения от «Бенфики» (3:4) в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Фанаты «Ювентуса» вывели в топы соцсетей хештег #AllegriOut.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.

Таким образом, «Ювентус» впервые с 2014 года пропустит плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/champions-league/2022/10/26-98999036/_allegriout_tifosi_della_juve_in_rivolta_sui_social_dopo_il_ko_in_champions

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»
СМИ указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского
Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» уничтожил от 100 целей в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гвардиола отреагировал на промах Махреза с пенальти

Лига чемпионов, 26 октября: «Барселона» примет «Баварию», «Аякс» — «Ливерпуль» и другие матчи