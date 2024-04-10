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Лига чемпионов

Сегодня, 01:25

Вальверде: «Реал» должно подпитать чувство реванша»

Евгений Козинов
Корреспондент
Федерико Вальверде.
Фото AFP
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, гол, которым сравняли счет, поднимет нам настроение перед ответным матчем. Но после прошлогодней ничьей сегодняшняя все равно смахивает на поражение. Должен поблагодарить наших болельщиков, которые с нами до конца, — мы все вместе объединились ради единственной цели.

Мы быстро пропустили, и, полагаю, было жизненно важно понимать, как с этим справиться, понимать, как дать отпор и в ответ за пару минут забить два мяча. То, как мы забили, придало нам импульс, но я думаю, что при этом мы сбавили в интенсивности, позволили манчестерцам уйти с крючкам, недостаточно прессинговали. А игроки у «Сити» ведь действительно хороши: они очень работоспособны. Нас должно подпитать чувство реванша. Нужно отправляться в Манчестер голодными до выхода в полуфинал. А в целом, это был великолепный футбольный матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Федерико Вальверде
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