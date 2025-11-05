Видео
5 ноября, 05:24

Вальверде: «Реал» потерял 3 очка из-за стандарта, с которым должен был справиться»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Трудно принять это поражение. «Реал» потерял 3 очка из-за стандарта, с которым должен был справиться. На этом стадионе трудно играть. У нас были моменты, у них тоже. Нам нужно лучше защищаться при стандартных положениях», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.«Ливерпуль» не оставил шансов «Реалу». Если бы не Куртуа, все закончилось бы разгромом
Источник: Официальный сайт УЕФА
    "Реал" проиграл потому что его переиграли полностью. По моментам должен был 5 получать. И получил бы, если бы не Куртуа.

