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Лига чемпионов

Сегодня, 21:24

Феликс Магат: «В матче с «Баварией» Неймар напоминал старика»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный немецкий тренер Феликс Магат раскритиковал игру Неймара в первом матче «ПСЖ» против «Баварии» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это не футбол! В матче с «Баварией» Неймар напоминал старика. Как зритель, я хочу видеть, что игрок полезен команде и вносит свой вклад в успех. Неймар техничен, но как вы думаете, сколько существует техничных игроков, способных держать мяч? Это еще не делает футболиста хорошим. Если вы не прилагаете усилий, то самая лучшая техника становится бесполезна, как и скорость», — приводит слова Магата Twitter Флориана Плеттенберга.

Ответная игра между командами, которая пройдет в Мюнхене, состоится 8 марта. Ранее сообщалось, что Неймар, скорее всего, пропустит второй матч из-за травмы голеностопа.

Неймар Сантос
Феликс Магат
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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