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Лига чемпионов

Сегодня, 06:45

Фердинанд доволен игрой «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал итог первого матча «Манчестер Сити» против «Лейпцига» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очень редко удается доминировать все 90 минут. Вам может показаться, что Пеп что-то изменил. Он шахматист. Его ставят в положение, и он выкручивается из него. Во втором тайме «Сити» этого не сделал.

Мне по-прежнему нравится «Ман Сити». В первом тайме они показали, что они лучшая команда, но они должны быть на высоте», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Рио Фердинанд
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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