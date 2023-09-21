Фердинанд — об ошибке Онана в игре с «Баварией»: «На нем лежит вся вина, это был простой сэйв»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил игру голкипера манкунианцев Андре Онана в матче с «Баварией» (3:4) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

На 28-й минуте «Бавария» вышла вперед — Сане отличился после ошибки камерунского вратаря, который не сумел отбить мяч, летящий практически по центру ворот.

«Вся вина [за этот гол] лежит на нем. это был простой сейв. С этим ударом справиться несложно. Он ожидал, что сделает этот сэйв. Это олицетворение «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне», — приводит слова Фердинанда BBC.

«Манчестер Юнайтед» замыкает группу A после поражения от «Баварии». В следующем матче команда Эрика тен Хага дома примет «Галатасарай». Игра пройдет 3 октября.