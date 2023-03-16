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Лига чемпионов

16 марта, 09:53

Фердинанд рассказал, в чем Вирджил ван Дейк проигрывает лучшим защитникам

Алина Савинова
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о неудачах защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«В вашей карьере бывают этапы, когда что-то идет не так. Но вы посмотрите на великих центральных защитников, таких как Видич, Компани, Кэмпбелл, Терри, Стам, — у них нет перерывов в сезоне или больших перерывов, например, от восьми до девяти игр. Тем не менее форма команды действительно играет роль. Иногда вы так же хороши, как и команда вокруг вас», — приводит Mirror слова Фердинанда.

Вчера, 15 марта, «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» с общим счетом 2:6.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/rio-ferdinand-virgil-van-dijk-29470166
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Вирджил ван Дейк
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Ливерпуль
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