Фердинанд рассказал, в чем Вирджил ван Дейк проигрывает лучшим защитникам

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о неудачах защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«В вашей карьере бывают этапы, когда что-то идет не так. Но вы посмотрите на великих центральных защитников, таких как Видич, Компани, Кэмпбелл, Терри, Стам, — у них нет перерывов в сезоне или больших перерывов, например, от восьми до девяти игр. Тем не менее форма команды действительно играет роль. Иногда вы так же хороши, как и команда вокруг вас», — приводит Mirror слова Фердинанда.

Вчера, 15 марта, «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» с общим счетом 2:6.