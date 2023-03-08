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Лига чемпионов

Сегодня, 09:24

Рио Фердинанд: «Челси» заслуживает эту победу»

Алина Савинова
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Челси» заслужил победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0).

«В сезонах бывают моменты, когда возвращается уверенность, возвращается вера. Они заслуживают эту победу. Многие из этих игроков привыкли к успеху, но на них указывали пальцами, вы можете понять, что это будет значить для «Челси», — приводит Dailymail слова Фердинанда.

Также он отметил, что не считает «Челси» фаворитом турнира.

«Я бы не назвал их фаворитами. Никакого неуважения, просто из-за их формы и того, какое место занимают другие команды по сравнению с ними», — добавил Фердинанд.

По итогам двух матчей с немецким клубом «Челси» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Рио Фердинанд
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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