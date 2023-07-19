«Ференцварош» вылетел из отбора Лиги чемпионов, разгромно уступив «Клаксвику» с Фарерских островов

«Ференцварош» Черчесова вылетел из отбора Лиги чемпионов после поражения фарерскому клубу

«Ференцварош» проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 0:3.

Игра проходила в Будапеште. Дублем за фарерский клуб отметился Арни Фредериксберг. Еще один гол на счету Люка Касси.

Первый матч между командами завершился вничью (0:0). По сумме двух встреч «Ференцварош» покидает турнир и продолжит выступления в Лиге конференций.

В параллельном матче «Карабах» на своем поле разгромил «Линколн» из Гибралтара (4:0) и вышел в следующий отборочный раунд турнира. Голами отметились Абдула Зубир, Бахлул Мустафазаде, Редон Джиджа и Марко Янкович.

Первая встреча также завершилась победой азербайджанского клуба — 2:1.

Словенская «Олимпия» во второй раз подряд обыграла «Валмиеру» из Латвии — 2:1. В ответной встрече, проходившей в Словении, победу хозяевам принесли голы Руя Педру и Ахмеда Мухамедбеговича. За гостей забил Камило Мена.

«Астана» в гостях одержала волевую победу над «Динамо» Тбилиси — 2:1. За казахский клуб отличилсь Абзал Бейсебеков и Дембо Дарбов. Единственный гол «Динамо» забил Усман Камара.

В первом матче команды сыграли вничью (1:1), поэтому в следующую стадию выходит «Астана».