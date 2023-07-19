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Лига чемпионов

Сегодня, 20:54

«Ференцварош» вылетел из отбора Лиги чемпионов, разгромно уступив «Клаксвику» с Фарерских островов

«Ференцварош» Черчесова вылетел из отбора Лиги чемпионов после поражения фарерскому клубу
Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
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«Ференцварош» проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 0:3.

Игра проходила в Будапеште. Дублем за фарерский клуб отметился Арни Фредериксберг. Еще один гол на счету Люка Касси.

Первый матч между командами завершился вничью (0:0). По сумме двух встреч «Ференцварош» покидает турнир и продолжит выступления в Лиге конференций.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
0:3
Клаксвик

В параллельном матче «Карабах» на своем поле разгромил «Линколн» из Гибралтара (4:0) и вышел в следующий отборочный раунд турнира. Голами отметились Абдула Зубир, Бахлул Мустафазаде, Редон Джиджа и Марко Янкович.

Первая встреча также завершилась победой азербайджанского клуба — 2:1.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
4:0
Линколн

Словенская «Олимпия» во второй раз подряд обыграла «Валмиеру» из Латвии — 2:1. В ответной встрече, проходившей в Словении, победу хозяевам принесли голы Руя Педру и Ахмеда Мухамедбеговича. За гостей забил Камило Мена.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 18:00. Valmieras Olimpiskais centrs (Валмиера)
Валмиера
1:2
Олимпия Л

«Астана» в гостях одержала волевую победу над «Динамо» Тбилиси — 2:1. За казахский клуб отличилсь Абзал Бейсебеков и Дембо Дарбов. Единственный гол «Динамо» забил Усман Камара.

В первом матче команды сыграли вничью (1:1), поэтому в следующую стадию выходит «Астана».

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Динамо Тб
1:2
Астана

Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астана
ФК Динамо (Тбилиси)
ФК Карабах
ФК Ференцварош
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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