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Лига чемпионов

Сегодня, 13:30

«Ференцварош» — «Клаксвик»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото ФК Ференцварош
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19 июля в Будапеште (Венгрия) «Ференцварош» примет фарерский «Клаксвик» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Групама-Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Клаксвик» с формальными событиями.

Первая встреча «Клаксвик» — «Ференцварош» завершилась без голов — 0:0.

Главным тренером «Ференцвароша» является россиянин Станислав Черчесов. В минувшем сезоне его команда стала чемпионом Венгрии.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Клаксвик

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, календарь игр и статистика, фото и видео

Источник: https://www.sport-express.ru/football/champions-league/
Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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