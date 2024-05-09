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Сегодня, 04:40

Ферлан Менди назвал самый безумный камбэк «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ферлан Менди.
Фото Reuters
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Защитник «Реала» Ферлан Менди после победы над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что это был не самый безумный камбек его команды.

«Был ли это наш самый безумный камбэк? Нет, самый безумный камбэк был против «Манчестер Сити». Но этот тоже хорош», — сказал Менди в эфире CBS Sports.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Реала&raquo; празднуют победу над &laquo;Баварией&raquo; в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал"ьность 2.0: в футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Мадрид. Он — в финале Лиги чемпионов!
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Ферлан Менди
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