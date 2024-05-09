Ферлан Менди назвал самый безумный камбэк «Реала»

Защитник «Реала» Ферлан Менди после победы над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что это был не самый безумный камбек его команды.

«Был ли это наш самый безумный камбэк? Нет, самый безумный камбэк был против «Манчестер Сити». Но этот тоже хорош», — сказал Менди в эфире CBS Sports.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».