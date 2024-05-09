Морьентес: «Хоселу ждал и был там, где должен»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес после победы мадридской команды над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Хоселу, который оформил дубль.

«Хоселу оказался в нужной точке — он верил. Он ждал и был там, где должен. У него было девять-десять минут, и, вне всяких сомнений, он использовал их сполна», — цитирует пресс-служба УЕФА Морьентеса.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».